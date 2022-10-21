В Саратове высадили 140 деревьев

Фото: Городская администрация

В Саратове сегодня, 21 октября высадили 140 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Высадка зеленых насаждений проводилась в рамках акции «Сохраним лес» на территории храма святителя Тихона Задонского в Заводском районе города и в поселке Юбилейный.

Усилиями более 60 волонтеров было высажено 140 саженцев сирени, ели, дуба, липы и березы.

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