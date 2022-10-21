Из Саратова будут запущены международные авиарейсы в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Гагарин.
Рейсы в Ереван, столицу республики Армения будут организованы с 12 декабря армянской авиакомпанией «Ширак Авиа» с посадкой в аэропорту Звартноц. Полеты запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам в 00:30 по саратовскому времени.
Для перевозки пассажиров будут использованы самолеты Boeing-737-500 вмещающие 131 пассажира. Продажа билетов уже открыта.
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