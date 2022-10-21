Фото: Архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Саратова просят сообщать о беспилотниках в небе. Министерство информации и массовых коммуникаций региона напомнило, куда можно обратиться горожанам.
Жителей Саратовской области, заметивших возле себя беспилотник, просят обратиться по телефону 102 или в дежурные службы ГУМВД России по Саратовской области по телефону 8-8452-74-13-33, УФСБ России по Саратовской области по телефону 8-8452-37-30-01. После этого правоохранители просят оставаться на месте, которое указано в обращении.
Напомним, ранее саратовцам напомнили правила регистрации квадрокоптеров.
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