Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Саратова просят сообщать о беспилотниках в небе. Министерство информации и массовых коммуникаций региона напомнило, куда можно обратиться горожанам.

Жителей Саратовской области, заметивших возле себя беспилотник, просят обратиться по телефону 102 или в дежурные службы ГУМВД России по Саратовской области по телефону 8-8452-74-13-33, УФСБ России по Саратовской области по телефону 8-8452-37-30-01. После этого правоохранители просят оставаться на месте, которое указано в обращении.

Напомним, ранее саратовцам напомнили правила регистрации квадрокоптеров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.