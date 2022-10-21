Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 13:28

Жителей Саратова просят сообщать о беспилотниках в небе

Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Саратова просят сообщать о беспилотниках в небе. Министерство информации и массовых коммуникаций региона напомнило, куда можно обратиться горожанам.

Жителей Саратовской области, заметивших возле себя беспилотник, просят обратиться по телефону 102 или в дежурные службы ГУМВД России по Саратовской области по телефону 8-8452-74-13-33, УФСБ России по Саратовской области по телефону 8-8452-37-30-01. После этого правоохранители просят оставаться на месте, которое указано в обращении.

Напомним, ранее саратовцам напомнили правила регистрации квадрокоптеров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.