В Екатериновском районе простились с 99-летней женщиной-ветераном ВОВ

Евдокия Кочетова

В Екатериновском районе Саратовской области простились с женщиной-ветераном ВОВ, о чем пишет в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Сергей Зязин.

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Кочетова. Ей было 99 лет. Евдокия Семеновна родилась в 1923 году в деревне Трофимовка Екатериновского района в крестьянской семье.

Евдокия пошла на войну медсестрой и участвовала в Сталинградской битве. Она вытаскивала раненных с поля боя и помогала им в госпитале.

После войны Евдокия Семеновна вышла замуж и родила троих детей. глава района выразил соболезнования семье и близким Евдокии Семеновны.

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