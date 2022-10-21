В Гагаринском районе перевернулась «скорая» - пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 21 октября, в Гагаринском районе Саратова перевернулся УАЗ «скорой помощи». В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
По предварительным данным, ДТП случилось в 12.30 на 317 километре федеральной трассы Саратов - Сызрань – Волгоград. Столкнулись УАЗ «скорой», за рулем которого находился 29-летний парень, и Peugeot, которым управлял 32-летний молодой человек.
В результате ДТП пострадали 65-летняя пассажирка УАЗ и еще одна женщина, возраст которой уточняется, а также два маленьких мальчика (год и четыре) из иномарки. Они доставлены в больницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.