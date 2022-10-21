В Гагаринском районе перевернулась «скорая» - пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 21 октября, в Гагаринском районе Саратова перевернулся УАЗ «скорой помощи». В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

По предварительным данным, ДТП случилось в 12.30 на 317 километре федеральной трассы Саратов - Сызрань – Волгоград. Столкнулись УАЗ «скорой», за рулем которого находился 29-летний парень, и Peugeot, которым управлял 32-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали 65-летняя пассажирка УАЗ и еще одна женщина, возраст которой уточняется, а также два маленьких мальчика (год и четыре) из иномарки. Они доставлены в больницу.

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