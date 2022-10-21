В Пугачевской колонии один заключенный зарезал другого

В исправительной колонии № 4, расположенной в Пугачевском районе Саратовской области один заключенный зарезал другого и получил за это длительный срок.

ЧП случилось вечером 10 апреля 2022 года на территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области. Возле здания отряда 24-летний парень повздорил с другим сидельцем, которому было 35 лет. В ходе конфликта младший заключенный набросился на оппонента и нанес ему множество ударов острым предметом. Пострадавший скончался.

Суд прибавил виновнику 13 лет в колонии особого режима и оштрафовал на 50 тысяч.

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