В Саратове предприниматель выплатил более 500 тысяч за некачественную сумку

Предприниматель выплатил более 500 тысяч

В Саратове приставы помогли мужчине вернуть деньги за некачественную сумку, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

На одном из рынков мужчина приобрел сумку, но как оказалось, она была с производственным браком. Деньги мужчине не вернули, и он обратился в суд.

Продавец сумки обязан был по суду вернуть покупателю 72 тысяч рублей, а также неустойку, компенсацию морального вреда, возместить стоимость юридических услуг истца и судебной экспертизы, а также выплатить штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Общая сумма задолженности предпринимателя превысила полмиллиона рублей.

Деньги продавец не возвращал, поэтому на 700 записанных на него машин наложили арест, а также взыскали исполнительский сбор. В итоге предприниматель выплатил деньги.

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