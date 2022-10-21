Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 октября, в Воскресенске Kia Rio сбила пожилого мужчину, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18:30 возле доме № 35 на улице Центральная. 32-летняя женщина на Kia Rio сбила 65-летнего мужчину, который шел ей навстречу ее автомобилю.

В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.