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Происшествия21 октября 2022 9:46

В Воскресенске Kia Rio сбила пожилого мужчину

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 октября, в Воскресенске Kia Rio сбила пожилого мужчину, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18:30 возле доме № 35 на улице Центральная. 32-летняя женщина на Kia Rio сбила 65-летнего мужчину, который шел ей навстречу ее автомобилю.

В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу.

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