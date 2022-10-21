Фото: Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На этих выходных в Саратове вновь откроют белорусскую ярмарку, о чем сообщает пресс-служба городской администрации.
Ярмарка стартует 22 октября на Театральной площади. Она работает с 8:00 до 15:00.
Белорусская ярмарка проработает до 30 октября, там можно будет купить продукты и непродовольственные товары из союзного государства.
На Театральной площади саратовцы также могут приобрести овощи и фрукты, мед, крупы, макаронные и выпечку, сахар, растительное масло, мясные изделия и сувениры от местных производителей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.