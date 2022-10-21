Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этих выходных в Саратове вновь откроют белорусскую ярмарку, о чем сообщает пресс-служба городской администрации.

Ярмарка стартует 22 октября на Театральной площади. Она работает с 8:00 до 15:00.

Белорусская ярмарка проработает до 30 октября, там можно будет купить продукты и непродовольственные товары из союзного государства.

На Театральной площади саратовцы также могут приобрести овощи и фрукты, мед, крупы, макаронные и выпечку, сахар, растительное масло, мясные изделия и сувениры от местных производителей.

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