Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 октября, на подъезде к Балашову «Лада» сбила трех человек, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 18:30 на въезде в город со стороны автомобильной дороги «Р-22 «Каспий». 42-летний мужчина на автомобиле «Лада-219110» сбил трех человек, которые шли по дороге.

В результате ДТП 32-летний мужчина и 21-летняя девушка были направлены на амбулаторное лечение, а 28-летний парень – госпитализирован.

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