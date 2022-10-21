Запуск квадрокоптера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Саратовской области напомнили правила пользования квадрокоптерами. Данные публикует Министерство информации и массовых коммуникаций.

Все квадрокоптеры весом от 150 грамм до 30 килограмм подлежат обязательной постановке на учет, а весом более 30 килограмм – государственной регистрации в региональном подразделении Росавиации. Если дрон весит менее 150 грамм, даже при наличии камеры для съемок, регистрация устройства не требуется.

Любая воздушная съемка приравнивается к авиационным работам, и для ее проведения нужно иметь соответствующее разрешение, которое можно получить в отделении Минтранса. Процедура бесплатная.

За нарушение правил при запуске квадрокоптера предусмотрена административная ответственность.

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