Саратовец сдавал назад и сбил бабушку в Кировском районе

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 октября, саратовец сбил бабушку в Кировском районе города, о чем рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13:55 напротив дома № 20/32 по проспекту 50 лет Октября. 38-летний мужчина на Hyundai Solaris сдавал назад и не заметил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП пешеход госпитализирована.

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