Идет следствие

Бывшего директора МУП «Энгельс - Водоканал» подозревают в превышении полномочий. Возбуждено уголовное дело, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, с ноября 2018 по декабрь 2019 года бывший директор предприятия приказал подчиненным занизить стоимость подключения и индивидуальную плату за подключение к централизованным системам водоснабжения для объектов капитального строительства, принадлежащих двум организациям. Таким образом он причинил своей организации ущерб на общую сумму более 6,5 миллиона рублей.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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