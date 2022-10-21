Сегодня утром, 21 октября, в Саратове четыре трамвайных маршрута встали из-за ДТП, об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

Прекратили движение трамваи, следовавшие по маршрутам №№3, 9, 10 и 11. Они стоят на пересечении улиц Вавилова и Пугачева.

Причиной сбоя стало ДТП, в городской Госавтоинспекции сообщили, что в нем нет псотрадавших.

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