Саратовец случайно сжег свой гараж с «Грантой» во время сварки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 20 октября, в Саратове сгорел гараж с автомобилем «Лада Гранта», о чем сообщает ООО «КВС».

Пожар произошел в 10.00 в Октябрьском районе по адресу Селикатная, 1. Горел гараж и автомобиль «Гранта» внутри. Хозяин ремонтировал авто в гараже и допустил неосторожность при проведении сварочных работ, в результате чего загорелись авто и гараж. Площадь пожара составила 28 квадратных метров.

Огонь повредил также кровлю и обшивку соседского дома на площади 4 квадратных метра. Пожар был локализован вовремя. На месте работали 4 пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.