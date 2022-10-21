В Заводском районе отключили воду до вечера

Сегодня, 21 августа, в Заводском районе Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идут работы на водопроводных коммуникациях по адресу проспект Энтузиастов,26а. Из-за них прекращена подача холодной воды для абонентов по адресу проспект Энтузиастов,26а,39,41.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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