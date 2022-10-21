В пятницу саратовцев ждет дождь

В пятницу, 21 октября, саратовцев ждет дождь. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

В Саратове небо затянуто плотными облаками, после 12:00 ожидается сильный дождь. Температура колеблется в районе +6 градусов. Дует северный ветер со скоростью 3 – 6 м/с и отдельными порывами до 11 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, без существенных осадков. Дует ветер северной четверти со скоростью 5 – 10 м/с. Температура воздуха колеблется в районе 7 - 9 градусов с утра и чуть упадет после обеда.