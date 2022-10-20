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Общество20 октября 2022 13:44

Слепую тигрицу Аврору из Саратова приютили в Санкт-Петербурге

Наталия Калинина
Фото: Аврора

Фото: Аврора

Слепую тигрицу Аврору из Саратова приютили в Санкт-Петербурге. Животное разместят в хосписе для крупных кошек «Дом тигра», о чем сообаещет Телеграм-канал учреждения.

По словам представителей хосписа, большая кошка, активно осваивает новый вольер, ест и тянется к людям.

- Очень надеемся, что ее мытарства закончились, - пишут зоозащитники.

Напомним, скандал вокруг слепой тигрицы по имени Аврора разгорелся в Саратове в начале октября и стал известен на всю страну. Зоозащитники случайно выяснили, что животное содержится в сарае в неподобающих условиях.

Далее судьбой Авроры обеспокоилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В ходе проверки выяснилось, что помимо тигрицы в душном и не проветриваемом помещении живут и другие животные: две совы, два канюка обыкновенных, волнистые попугаи, голуби, кролики.