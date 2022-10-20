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Общество20 октября 2022 13:28

В Саратовской области закрылся 251 летний лагерь за три года

Наталия Калинина

В Саратовской области закрылся 251 дневной летний лагерь за три года. Такими данными поделилась руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова в рамках круглого стола по летней оздоровительной кампании.

За последние 10 лет у нас ушли 17 учреждений, в том числе с 2019 года в регионе стало меньше еще на девять учреждений с круглосуточным пребыванием. Число лагерей с дневным пребыванием снизилось с 859 до 608 за тот же период.

Отметим, что всего за сезон на летний отдых были отправлены 142 тысячи детей в Саратовской области, в том числе 13,3 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудоустроены были 8,3 тысячи подростков.