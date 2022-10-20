В Балашове сотрудницу полиции задержали за подделку доказательств по делу

СУ СК по Саратовской области

В Балашове сотрудницу полиции задержали за фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 16 сентября 2021 года старший следователь МО МВД РФ «Балашовский» заранее составила документы по уголовному делу, подписав их датой 20 сентября 2021 года, а затем заставила подозреваемого и его защитника подписать их.

Вместе с сообщником она собиралась таким образом «улучшить показатели работы». Они передали знакомому взрывчатое вещество и попросили спрятать в своем сарае. Затем запрещенное вещество якобы «нашли», а на невиновного завели уголовное дело.

22 сентября по сфабрикованному делу она составила обвинительное заключение и направила прокурору. 24 сентября уголовное дело направлено в суд.

Противоправная деятельность сотрудника полиции была выявлена сотрудниками УФСБ по Саратовской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области. Подозреваемая задержана, идет установление всех обстоятельств произошедшего.