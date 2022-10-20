Денис Грайфер: коронавирус в Саратовской области отступает

Денис Грайфер

На сегодняшний день коронавирус в Саратовской области отступает и уже не является приоритетной проблемой, об этом сегодня, 20 октября, на очередном брифинге сообщил Денис Грайфер.

На стационарном лечении сейчас находятся 140 человек, 19 из них на кислородном обеспечении, два на ивл. На амбулаторном лечении остаются 1928 человек. Сейчас в регионе развернуто 200 ковидных коек с кислородом, 30 процентов из них свободны.

В области по-прежнему работает 121 вакцинальный пункт. Привиты на сегодняшний день 1 575 572 человек в регионе, 1949 за последние сутки.