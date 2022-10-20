Парень из Саратова выслал девушке интимные фото и стал жертвой шантажа

Парень из Саратова выслал незнакомке в сети интимные фото и стал жертвой шантажа. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что отправил девушке фото и видео интимного характера. В ответ она стала угрожать ему распространить их в сети.

Юноша перевел шантажистке 5500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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