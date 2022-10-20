Фото: Комитет культурного наследия области

В Саратове взяли под охрану «Здание банка коммерческого Азово-Донского». Комитет культурного наследия области сообщает об утверждении охранной зоны.

«Здание банка коммерческого Азово-Донского» является объектом культурного наследия регионального значения. Дом расположен в Саратове по адресу Горького, 43.

В 2022 году комитет культурного наследия уже обязал собственников 34 объектов культурного наследия поддерживать памятники в надлежащем состоянии. Подобные предписания выдавались в Саратове, Энгельсе, Хвалынске, Балаково, Вольске, Марксе.

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