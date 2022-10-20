Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 9:41

Володин попросил ускорить строительство скоростного трамвая в Саратове

Володин обсудил с Бусаргиным строительство скоростного трамвая в Саратове
Наталия Калинина
Вячеслав Володин на встрече с Романом Бусаргиным

Вячеслав Володин на встрече с Романом Бусаргиным

Володин обсудил с Бусаргиным строительство скоростного трамвая в Саратове. Как сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов», все необходимое для его реализации есть, средства выделены.

Спикер ГД обратился к Бусаргину с предложением завершить проект к 2025 году, то есть за 2 года, а не за 4 года, как сейчас запланировано.

- Жители города не должны испытывать неудобства из-за строительно-транспортного коллапса на протяжении четырех лет, - заявил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.