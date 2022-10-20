Володин попросил ускорить строительство скоростного трамвая в Саратове

Вячеслав Володин на встрече с Романом Бусаргиным

Володин обсудил с Бусаргиным строительство скоростного трамвая в Саратове. Как сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов», все необходимое для его реализации есть, средства выделены.

Спикер ГД обратился к Бусаргину с предложением завершить проект к 2025 году, то есть за 2 года, а не за 4 года, как сейчас запланировано.

- Жители города не должны испытывать неудобства из-за строительно-транспортного коллапса на протяжении четырех лет, - заявил Володин.

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