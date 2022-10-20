Саратовец пытался изнасиловать маленькую девочку на рыбалке - вынесен приговор

Саратовец попытался изнасиловать малолетнюю подругу своей дочери на рыбалке. СУ СК по Саратовской области сообщает о вынесении приговора.
Инцидент произошел 25 июля 2022 года в одном из сел города Саратова. Родители привезли маленькую девочку к ее подруге в гости. В какой-то момент девочки пошли к озеру, где рыбачил отчим одной из них.
Оставшись наедине с малолетней гостьей, злоумышленник повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Малышку спасла мать, прибежавшая на крики.
Суд приговорил преступника к 9,5 годам в колонии строгого режима.
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