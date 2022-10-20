Роман Бусаргин представил полный список льгот для мобилизованных и их семей

Мобилизация в Саратове

Роман Бусаргин представил полный список льгот для жителей Саратовской области, попавших под частичную мобилизацию и членов их семей. Они также распространяются на добровольцев.

Список льгот для мобилизованных саратовцев включает следующие пункты:

единовременная выплата 50 тысяч рублей.

предоставление места в детский сад вне очереди и освобождение от платы за него

бесплатное питание для школьников с 5 по 11 класс, отсутствие очереди на продленку, путевки в лагеря для детей

отмена платы за посещение детских кружков и секций в государственных учреждениях

бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте

бесплатная психологическая помощь для семей.

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