Сегодня, 20 октября, в Саратове отключили холодную воду в Елшанке. Об этом сообщает ООО «КВС».

Проводятся сварочные работы по адресу Буровая, 12. Из-за них до 18:00 без воды остались абоненты улиц: Операторская, Газопромысловая, Нефтепромысловая.

По заявке потребителя также организованы работы на собственных коммуникациях по адресу Мичурина, 85. Пока они не закончены, прервано холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц Мичурина - Горького - Советская - Радищева.

Ранее мы сообщали об отключении воды в двух районах Саратова.

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