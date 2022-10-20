В Саратовской области назначили министров молодежной политики и цифрового развития. Сегодня, 20 октября, Роман Бусаргин подписал соответствующие постановление.
Должность министра молодежной политики и спорта Саратовской области займет Олег Дубовенко, а пост министра цифрового развития и связи Саратовской области получил Владимир Старков.
Начальником управления ветеринарии Правительства Саратовской области стал Алексей Балалаев.
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