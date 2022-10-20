Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня утром, 20 октября, в Энгельсе загорелось кафе с пристройкой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание произошло в 6.22, по адресу Трудовая, 2Б. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Горела металлическая пристройка и стена деревянного здания бара The Сад Terrace.

На момент пожара заведение не работало, так что обошлось без пострадавших. На тушение выезжали 2 пожарных расчета. Причина ЧП устанавливается.

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