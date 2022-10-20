Председатель Общественного совета микрорайона Солнечный - 2: мы обратились к Вячеславу Володину, потому что нам отказывали везде

На заседании круглого стола 20.10.22

В 2018 году в приемной Вячеслава Володина пошли саратовцам навстречу и помогли решить вопрос с продлением автобусного маршрута № 53 до микрорайона Солнечный-2. В других ведомствах и организациях горожанам отказывали в помощи.

Сегодня, 20 октября, на заседании круглого стола «О реализации законодательства о комплексном развитии территорий, в том числе своевременном вводе в эксплуатацию объекта инфраструктуры» при облдуме об этом рассказала председатель Общественного совета микрорайона Солнечный – 2 Татьяна Никитина.

- Мы просили продлить автобусный маршрут № 53 до 6-го микрорайона Солнечного-2. Нам везде отказывали: во всех инстанциях утверждали, что это невозможно. Однако после того, как мы собрали 1,5 тысячи подписей и передали в приемную Вячеслава Володина, вопрос с транспортом удалось решить.

После 9 мая автобус запустили. Теперь автобус №53 следует по улице Тархова к 6-му микрорайону, - рассказала общественница.

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