На сегодня, 20 октября, в Саратовской области коронавирусом заразился еще 161 человек за сутки. Всего в регионе зарегистрированы 295 209 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 287 140 человек, за сутки — 273. На стационарном лечении остаются 140 человек, на амбулаторном — 1 928.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 7;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 24;
- 30-49 лет — 41;
- 50-64 лет — 27;
- 65 и старше — 57.
С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 150.
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