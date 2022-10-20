На сегодня, 20 октября, в Саратовской области коронавирусом заразился еще 161 человек за сутки. Всего в регионе зарегистрированы 295 209 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 287 140 человек, за сутки — 273. На стационарном лечении остаются 140 человек, на амбулаторном — 1 928.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 7;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 24;

- 30-49 лет — 41;

- 50-64 лет — 27;

- 65 и старше — 57.

С пневмонией поступили 11 человек, с признаками ОРВИ — 150.

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