В Татищевском районе нашли тело мужчины с разбитым лицом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 19 октября, в Татищевском районе Саратовской области было обнаружено тело мужчины с разбитым лицом. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел в селе Большая Федоровка. Днем местные жители обнаружили труп 51-летнего мужчины и обратились в правоохранительные органы. У погибшего были обнаружены повреждения на лице.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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