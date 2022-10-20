Сегодня, 20 октября, в Саратове жители двух районов остались без холодной воды, об этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе идет ремонт труб по адресу Соколовая,192. Из-за него до 20.00 без воды остались абоненты, расположенные в квадрате улиц: Соколовая (четная сторона) – Малая Садовая - Вознесенская - Мясницкая.

В Ленинском районе произошла авария по адресу Вишневая,9а. До 20.00 отключена подача холодной воды для абонентов на Вишневой (от Тверской до проспекта 50 лет Октября); Офицерская (от Вишневого проезда до Тверской); Вишневый проезд, 2-6; Деловой проезд, 2-6; проезд 50 лет Октября, 63-69.

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