В Саратове ожидается пасмурный и дождливый день

В Саратове ожидается пасмурный, дождливый день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +6 градусов вечером до +10 с утра. Пасмурная погода. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 10 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +16 градусов, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный.

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