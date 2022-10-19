Фото: Следственный комитет
Саратовские следователи раскрыли убийство 2016 года с помощью анализа ДНК, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
6 сентября 2016 года в камышах на улице Ростовской города Энгельса было найдено найдено тело 76-летней женщины. Было установлено, что жертва погибла от полученных травм, кроме того, была изнасилована. Возбужденное по факту убийства уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым, получить информацию о преступнике не удавалось.
Однако, следствие не прекращалось. Сотрудники комитета прибегли к анализу генотипического профиля злоумышленника, оставленного на одной из улик и обнаружили совпадение с профилем 27-летнего жителя Дергачевского района в федеральной базе данных геномной информации.
Приговором Саратовского областного суда мужчина был признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы.
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