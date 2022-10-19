На сегодня, 19 октября, в Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 1 школа и 57 классов. Таковы данные регионального министерства образования.

Из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа на карантине остается школа в Самойловском районе. Кроме того в 25 школах Балаковского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Краснокутского, Петровского, Татищевского, Энгельсского районов и Саратова закрыты на карантин 57 классов. Следует отметить, что еще вчера, 18 октября, их было 74.

Закрыты также четыре группы в трех детских садах в Самойловском и Татищевском районах и Саратове.