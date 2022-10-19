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Общество19 октября 2022 12:02

Саратовская облдума изменит правила конкурса журналистов

Наталья Иванова
Мария Усова

Мария Усова

Саратовская облдума изменит правила ежегодного конкурса журналистов. Правки были предложены на сегодняшнем заседании комитета по информационной политике.

Депутаты предложили сократить число победителей в номинации «Печатные СМИ» с 9 до 6, взамен добавив номинацию «Фоторепортаж» с тремя призовыми местами.

Обсуждался вопрос наград для победителей. Заместо чайников, которые журналисты получали ранее, были предложены путевки в места отдыха. Эта идея не понравилась Марии Усовой - депутат облдумы, владеющая медиахолдингом посчитала, что такие призы вызовут недовольство у руководителей журналистов. Итоговым решением комитета было рассмотреть мониторы и планшеты как новый вариант призов.

Вопрос был направлен на рассмотрение в областную думу.

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