Саратовская облдума изменит правила конкурса журналистов

Мария Усова

Саратовская облдума изменит правила ежегодного конкурса журналистов. Правки были предложены на сегодняшнем заседании комитета по информационной политике.

Депутаты предложили сократить число победителей в номинации «Печатные СМИ» с 9 до 6, взамен добавив номинацию «Фоторепортаж» с тремя призовыми местами.

Обсуждался вопрос наград для победителей. Заместо чайников, которые журналисты получали ранее, были предложены путевки в места отдыха. Эта идея не понравилась Марии Усовой - депутат облдумы, владеющая медиахолдингом посчитала, что такие призы вызовут недовольство у руководителей журналистов. Итоговым решением комитета было рассмотреть мониторы и планшеты как новый вариант призов.

Вопрос был направлен на рассмотрение в областную думу.

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