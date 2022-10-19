Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 19 октября, в Саратове из-за пожара эвакуировали людей из 18-этажного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано по адресу Шелковичная, 11/15, где расположено административное здание. Пожарным сообщили о задымлении на 12 этаже 18-ти этажного дома. Позже выяснилось, что очаг возгорания располагался в вентиляции. Его площадь составила 10 квадратных метров.

В 14:40 пожар был ликвидирован. В здании сработала пожарная сигнализация, люди самостоятельно покинули помещения. Никто не пострадал, за медицинской помощью не обращался.