В Саратовской области появились Сталин, Хельга и Арья

Двойник Сталина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Саратовской области стали на 21 процент чаще менять имена и фамилии. Как сообщает управление ЗАГСа в регионе недавно появились Сталин, Хельга и Арья.

В 2022 году перемену имени, фамилии или отчества в органах ЗАГС произвели 1 234 саратовца. Женщины меняют данные намного чаще мужчин: 884 человека против 350.

- Полную смену фамилии, имени и отчества в нашем регионе произвели 103 человека, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Отдельные горожане пожелали себе взять имена Сталин, Астрид, Хельга, Арья и Фридрих.