Комитет по информационной политике
В Саратовской облдуме утверждена комиссия по вопросам праздников и памятных дат, такое решение было принято сегодня на заседании комитета по информационной политике.
Председатель комитета, Роман Чуйченко связывает важность решения с необходимостью рассмотрения внесенного правительством проекта закона о новой памятной дате - дне трудовой доблести города Саратова. Отмечать дату предлагается 2-го июля.
Комиссия формируется из чиновников, работников архивов, представителей библиотек и музеев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.