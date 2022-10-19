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Общество19 октября 2022 11:00

В Саратовской облдуме утверждена комиссия по вопросам праздников и памятных дат

Наталья Иванова
Комитет по информационной политике

Комитет по информационной политике

В Саратовской облдуме утверждена комиссия по вопросам праздников и памятных дат, такое решение было принято сегодня на заседании комитета по информационной политике.

Председатель комитета, Роман Чуйченко связывает важность решения с необходимостью рассмотрения внесенного правительством проекта закона о новой памятной дате - дне трудовой доблести города Саратова. Отмечать дату предлагается 2-го июля.

Комиссия формируется из чиновников, работников архивов, представителей библиотек и музеев.

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