В Романовском районе 17-летняя девушка второй раз попалась пьяная за рулем

В Романовском районе Саратовской области 17-летняя девушка второй раз попалась правоохранителям пьяная за рулем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В начале октября автоинспекторы остановили 17-летнюю девушку на дороге между Романовкой и селом Инясево. Она была пьяна. Поверка по базе показала, что в марте ее уже ловили за аналогичное нарушение. На ее мать был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Теперь на любительницу «лихой езды» завели уголовное дело. Ей направлено обязательство о явке.