Скворцов А.Ю.

В Саратовской области выбрали лучшего участкового. Им стал Александр Скворцов, который раскрыл 13 преступлений. В регионе завершился II региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022».

Победителем в онлайн-голосовании стал старший лейтенант полиции Александр Скворцов, который служит старшим участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 3 в Саратове. За него проголосовали 1031 человек.

Александр Скворцов поступил на службу в органы в 2017 году. На его административном участке проживает около 3 тысяч горожан. С начала года он раскрыл 13 преступлений, рассмотрел более 500 жалоб и заявлений.

На обслуживаемом административном участке проживает.Второе место занял Денис Тепляков из Калининска (686 голосов). Третье место – Валерий Аникеев из Балашова (627 голосов).