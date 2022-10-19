Саратовская облдума сформировала новый состав комиссии о доходах, этот вопрос обсуждался сегодня в ходе заседания комитета по государственному строительству.

Комиссия о доходах включает в себя девять представителей из числа депутатов, двух представителей из аппарата областной думы и одного - от общественной палаты. Она функционирует на протяжении всего срока действия полномочий облдумы 7-го созыва.

В новый состав комиссии вошли: Алексей Антонов, Александр Ванцов, Татьяна Ерохина, Владимир Есипов, Илья Захаров, Михаил Исаев, Дмитрий Пьяных, Артем Чеботарев, Александр Янклович, Елена Горбунова, Нина Погорелова и Валентина Богданова.

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