В Саратовской области собрали 6 миллионов тонн зерна. Как сообщает правительство области, такой урожай саратовцы собрали в четвертый раз за всю историю. Ранее такие показатели были в 1983, 1997 и 2017 годах.

Саратовская область вошла в топ-5 регионов РФ по производству зерна. Более 300 тысяч тонн зерна собрали Балашовский, Пугачевский, Калининский и Екатериновский муниципалитеты.

По прогнозам экспертов, благодаря кукурузе общий урожай Саратовской области должен увеличиться еще на 500 тысяч тонн зерна.