Прокуратура заинтересовалась обрушением потолка в саратовской школе

Фото: ЧС Саратов-Энгельс

В одной из школ Саратова в классе обрушился потолок, фотографией родители поделились в сообществе ВКонтакте «ЧС Саратов-Энгельс».

Пресс-служба администрации Октябрьского района пояснила, что инцидент произошел 17 октября при замене ламп. Из конструкции подвесного потолка выпало несколько пенопластовых плит и светильник, повисший на проводе.

Поломка на данный момент устранена - об этом сообщают в региональной прокуратуре. Сотрудники ведомства выезжали на место, ими будет проведена проверка обстоятельств произошедшего.

Подозрения вызывают в частности слова очевидцев о том, что на момент падения потолка дети находились в классе, а учителя требовали от школьников удалить с телефонов видеозаписи события.

Прокуратура проводит проверку по этому факту.

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