Завтра, 19 октября, в Татищево закроют железнодорожный переезд, о чем сообщает ПривЖД.
Речь идет о железнодорожном переезде на 814 км перегона Кологривовка – Татищево, который расположен на улице Крупской. Движение автомобилей через будет закрыто с 8:00 до 5:00 в связи с проведением ремонтных работ.
Объехать закрытый переезд можно будет на 816 км перегона Кологривовка – Татищево около ЗАТО Светлый.
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