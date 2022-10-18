В Саратове пьяная женщина напала на полицейского на пляже. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 20 августа 2022 года на новом пляже. В тот день 44-летняя саратовчанка была пьяна и купалась в Волге. Женщина проигнорировала замечания от охранников, которые просили ее не прыгать в воду с пирса.
Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, в ответ злоумышленница дважды ударила полицейского в живот. Дебоширке дали полгода условного срока.
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