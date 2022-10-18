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Общество18 октября 2022 13:19

В Саратовской области хотят изменить механизм сбора взносов на капремонт

Наталия Калинина

В Саратовской областной думе обсуждают изменение механизма сбора взносов на капремонт. Депутаты Дмитрий Полулях, Александр Ванцов, Артем Чеботарев и Алексей Кольцов предложили установить минимальный взнос на капитальный ремонт.

Новые тарифы установят до 25 декабря текущего года. Их введут после рассмотрения данных Росстата.

- Необходимо понимать индекс потребительских цен, что тоже будет ближе к декабрю. Только на основании этого можно будет говорить о величине новых тарифов, - рассказал Алексей Кольцов.

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