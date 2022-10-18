Фото: Архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мобилизованных в Саратовской области предложили освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект был внесен сегодня, 18 октября, на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности Романом Бусаргиным.
Этот закон позволил бы мобилизованным не оплачивать транспортный налог за один легковой автомобиль или мотоцикл, а также катер или моторную лодку. Действие документа будет распространяться на период с 2021 года, с которого считаются налоговые сборы в 2022 году.
Напомним, ранее в регионе была введена единовременная выплата для всех военнослужащих в размере 50 тысяч рублей. Также для детей мобилизованных действуют льготы на питание в школах.
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