В Балашовском районе тело молодого мужчины нашли в реке

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня днем, 18 октября, в Балашовском районе Саратовской области было обнаружено тело молодого мужчины. Его нашли в реке Хопер, о чем сообщает СУ СК по региону.

По предварительным данным, днем 2022 года сотрудник полиции проводил обход в селе Хоперское. В реке рядом с улицей Гагарина он заметил тело 38-летнего мужчины, который жил неподалеку. Сотрудники областной службы спасения достали труп на берег.

Повреждений на теле мужчины пока не обнаружено. Идет установление обстоятельств произошедшего.

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